سلسلة غارات على الجنوب... وشهيد في بعلبك

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ طائرات العدوّ الإسرائيليّ أغارت على كونين وبنت جبيل والطيبة والخيام ويارون.



أما بلدات عيتا الشعب وكفركلا والعديسة فتعرّضت لقصف مدفعيّ.

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وفي بعلبك، استشهد شخصٌ وأُصيب إثنان في غارة استهدفت مبنى قرب أدراج المدينة.



