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لبنان

سلسلة غارات على الجنوب... وشهيد في بعلبك

Lebanon 24
03-10-2024 | 11:13
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ طائرات العدوّ الإسرائيليّ أغارت على كونين وبنت جبيل والطيبة والخيام ويارون.

أما بلدات عيتا الشعب وكفركلا والعديسة فتعرّضت لقصف مدفعيّ.
 
 
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وفي بعلبك، استشهد شخصٌ وأُصيب إثنان في غارة استهدفت مبنى قرب أدراج المدينة.
 
 

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