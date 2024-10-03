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لبنان
سلسلة غارات على الجنوب... وشهيد في بعلبك
Lebanon 24
03-10-2024
|
11:13
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ طائرات العدوّ الإسرائيليّ أغارت على كونين وبنت جبيل والطيبة والخيام ويارون.
أما بلدات عيتا الشعب وكفركلا والعديسة فتعرّضت لقصف مدفعيّ.
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وفي بعلبك، استشهد شخصٌ وأُصيب إثنان في غارة استهدفت مبنى قرب أدراج المدينة.
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