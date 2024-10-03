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لبنان

"الخارجية" ترحّب ببيان أعضاء الدول العشرة المنتخبين في مجلس الأمن

Lebanon 24
03-10-2024 | 14:16
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اعلنت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان مساء اليوم، انه "بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ترحّب الوزارة بالبيان الصادر اليوم عن اعضاء الدول العشرة المنتخبين في مجلس الأمن، وهم الجزائر، سويسرا، اليابان، جمهورية كوريا، غويانا، سلوفينيا، مالطا، الإكوادور، سييراليون، والموزمبيق، والذي يتضمن التالي:  "نحن، الأعضاء العشرة المنتخبين في مجلس الأمن (E10)، نشعر بقلق عميق إزاء تصاعد التوترات في الشرق الأوسط: إننا ندين دوامة العنف الحالية وندعو إلى الوقف الفوري لجميع الأعمال العدائية. كما ندعو جميع الأطراف إلى إحترام إلتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني. نؤكد كذلك على أن الحل الدبلوماسي هو السبيل الوحيد المناسب للمضي قدماً ونحث جميع الأطراف على إعطاء الأولوية للحوار والدبلوماسية وضمان حماية المدنيين. ونؤكد كذلك دعمنا الكامل للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ومنظومة الأمم المتحدة".
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وقالت "الخارجية" في بيانها: "يعيد لبنان التأكيد على ضرورة أن يضطلع مجلس الأمن بمسؤولياته لحفظ السلم والأمن الدوليين، ويطلب إدانة الإجتياح الإسرائيلي البري للبنان، والعدوان الإسرائيلي المستمر على أرضه وشعبه، ويكرر دعوته المجلس إلى إلزام إسرائيل بالتطبيق الكامل للقرار1701، والإنسحاب من كافة الأراضي اللبنانية المحتلة، وإحترام سيادة لبنان وحدوده المعترف بها دولياً".
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