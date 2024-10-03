حجار يؤكد: أكثر من ثلث اللبنانيين تركوا بيوتهم!

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تابع حجارخلال حديثه عبر برنامج "جدل"على الـ"إل بي سي" أنّ "الدولة تنظّم لكنّ المجتمع المحليّ هو الذي يقوم بالمبادرات في الميدان"، مؤكداً أنّ " أكثر من ثلث اللبنانيين تركوا بيوتهم في لحظات". (إل بي سي)