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لبنان

حجار يؤكد: أكثر من ثلث اللبنانيين تركوا بيوتهم!

Lebanon 24
03-10-2024 | 10:06
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أعلن وزير الشؤون الاجتماعية هيكتور حجار اليوم الخميس أنّه "كنت ولا أزال على خلاف دستوريّ مع الحكومة منذ 18 شهرًا لكننا وضعنا الخلاف خلفنا لمواجهة الأزمة وكل ما انتقدناه سابقًا وصلنا اليه اليوم".
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تابع حجارخلال حديثه عبر برنامج "جدل"على الـ"إل بي سي" أنّ "الدولة تنظّم لكنّ المجتمع المحليّ هو الذي يقوم بالمبادرات في الميدان"، مؤكداً أنّ " أكثر من ثلث اللبنانيين تركوا بيوتهم في لحظات". (إل بي سي) 
 
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