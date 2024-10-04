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لبنان

اتصال اسرائيلي هدّد مركز الدفاع المدني في الحدث.. وهذا ما طُلب منهم!

Lebanon 24
04-10-2024 | 02:24
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أفادت مندوبة "لبنان24" أن مركز الدفاع المدني في الحدث تلقى إتصالاً تهديدياً من الجانب الإسرائيلي بعد سلسلة الغارات على الضاحية الجنوبية لبيروت.
 
وحسب المعلومات، فقد طلبت الجهة المتصلة عدم تحريك اي آلية بإتجاه الموقع المستهدف. 
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