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لبنان

للمرة الأولى... مسيّرة استهدفت منزلاً في رميش وتحليق للطيران المعادي في أجواء البلدات الحدودية

Lebanon 24
04-10-2024 | 02:20
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أغار الطيران المسيّر المعادي على منزل في بلدة رميش، وهي المرة الأولى التي تتعرض لها البلدة للاعتداءات، بحسب ما أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام".
 
ونفذ الطيران الحربي المعادي قرابة العاشرة الا ربعا، غارة جوية على حي القلعة في بلدة حاروف لجهة بلدة الدوير.
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واستهدف الطيران الاسرائيلي سيارة للهيئة الصحية الاسلامية قرب مستشفى مرجعيون الحكومي في جديدة مرجعيون.
 
وأغار الطيران الحربي المعادي على اطراف بلدة قانا.
 
واستهدف قرابة العاشرة الا عشر دقائق صباحا، على المنطقة الواقعة بين بلدتي صربا وعين قانا في منطقة اقليم التفاح. 
 
وأغار الطيران الحربي المعادي على منطقة تبنا في خراج البيسارية.
 
 
وقصفت مدفعية العدو بلدة  كفركلا.
 
وكانت مدفعية العدو استهدفت ليلا، بلدات: العديسة،  كفركلا، مجرى نهر الليطاني منطقة الخردلي، أطراف ديرميماس، أطراف برج الملوك، والخيام.

وأغار الطيران الحربي المعادي صباحا، على بلدة الخيام ثلاث مرات، بالاضافة الى غارة على بلدة دبين.

واستمر تحليق الطيران المسيّر في اجواء البلدات الحدودية حتى الساعة.
 
كما أغارت مسيّرة معادية على محلة البيادر في علي النهري، واستهدفت شاحنة وقد اقتصرت الأضرار على الماديات.
 
الى ذلك، أغار الطيران الحربي المعادي على أطراف بلدة طورا وبلدة المجادل.
 
وتتعرض أطراف بلدات: مدينة بنت جبيل، الطيري، وادي السلوقي وبرعشيت لقصف مدفعي معاد.
كذلك تعرضت الأحياء الداخلية لبليدا، عيترون، يارون، أطراف محيبيب، حداثا، كونين، عيناتا، ، شقرا، صف الهوا من جهة بلدة الطيري لقصف مدفعي معاد.
 
 
 
 
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