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لبنان

باسيل: انتخاب رئيس للجمهورية لن يوقف الحرب بل يوقفها الميدان والمعادلة العسكرية

Lebanon 24
04-10-2024 | 15:12
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اشار رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل الى ان "انتخاب رئيس للجمهورية لن يوقف الحرب بل يوقفها الميدان والمعادلة العسكرية وعلينا أن نتحضر على اساس ان الحرب طويلة وصعبة وأقول ذلك ليس للتخويف بل للتجهيز".
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وقال باسيل في حديث تلفزيوني: "أدعو للإسراع في انتخاب رئيس ولذلك نحن مستنفرون ونلتقي مع جميع القوى السياسية من دون استثناء وليس لدينا مرشح".

وأضاف: "ما نطرحه عملية تشاور ثنائية لوضع لائحة عملياً بمن هو مقبول من كل فريق ومن هو مرفوض لنرى لاحقاً إلى أن يمكن أن يؤدي التقاطع وأنا مع الإجماع والتوافق العريض في الملف الرئاسي".


وعن التطورات في لبنان والشرق الاوسط، قال: "لا يمكن لإيران أن تحارب بنا ولا يمكن أن يكون اللبنانيون وقوداً وهم يريدون وقفاً لإطلاق النار لكن المشكلة عملياً ليست لدى إيران بل لدى بنيامين نتنياهو الذي يعتبر نفسه بن غوريون الجديد لإسرائيل ويرى الواقع الراهن فرصته ولديه الغطاء المطلوب ليكمل المعركة على الرغم من مشاكله".


وأضاف: "هل تصدقون أن كل بناية تضرب هي مركز لحزب الله؟ الهدف ترويع الناس وتهجيرهم وعملية التهجير القسرية تهدف إلى ضرب الشعب ببعضه".

وتابع: "نحن لا نستطيع أن نوقف نتنياهو بل أن نحمي مجتمعنا من الداخل وكم قلنا في السابق أن المقاومة وحدها لا تستطيع الإنتصار بل يجب أن تعمل مع الدولة".


واكمل: "التيار الوطني الحر يعمل مع كل المناطق سواء من تهجّر أو من صمدْ ورميش مصابة ولا أنسى عين إبل ودبل واهل القليعة الأبطال الذين أعلنوا اليوم بقاءهم في أرضهم وكل أهالي الجنوب الذين بقوا ونقول لهم أنتم الأبطال الحقيقيون فمهما كنا معكم في الفكر والإتصالات يبقى الامر قليلا أمام صمودكم!".
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