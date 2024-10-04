هذه خطة إسرائيل عند حدود لبنان.. ماذا عن "حزب الله"؟

قال خبيران عسكريان إن إسرائيل تستهدف السيطرة على بلدات لبنانية تضاريسها مرتفعة على الحدود، لمنع حزب الله من إطلاق صواريخ مباشرة نحو مستوطنات الشمال، في حين يعتقد أحدهما أن الحزب يريد حرباً نظامية لا حرب عصابات.

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وأوضح العميد اللبناني المتقاعد إلياس حنا أن خطة الجيش الإسرائيلي الأولى تقضي بالذهاب إلى بلدات كفركلا والعديسة ومارون الراس ويارون وعيترون.



وفي حديثٍ عبر "الجزيرة نت"، قال حنا إنّ "هذه المناطق تتيح لعناصر حزب الله استهداف سهل الحولة في الجليل الأعلى وكل المستوطنات الإسرائيلية بالشمال".



ويعتقد هنا أن الجيش الإسرائيلي لديه خطط أخرى "ولكنها مرتبطة بنجاح خطته الأولى، ومن ثم ينتقل إلى مكان آخر"، مستبعداً ذهاب إسرائيل إلى "حرب برية من الخط الأزرق إلى نهر الليطاني".



ويمتد نهر الليطاني على طول 170 كيلومترا من منبعه شرقا إلى مصبه غربا، ويبعد نحو 30 كيلومتراً عن الحدود اللبنانية الإسرائيلية.



ويبلغ طول الخط الأزرق 120 كيلومتراً، ورسمته الأمم المتحدة عام 2000 بين لبنان وإسرائيل والجولان المحتل للتحقق من انسحاب القوات الإسرائيلية من لبنان.



"أراضٍ حيوية" وأوضح العميد اللبناني المتقاعد إلياس حنا أن خطة الجيش الإسرائيلي الأولى تقضي بالذهاب إلى بلدات كفركلا والعديسة ومارون الراس ويارون وعيترون.وفي حديثٍ عبر "الجزيرة نت"، قال حنا إنّ "هذه المناطق تتيح لعناصر حزب الله استهداف سهل الحولة في الجليل الأعلى وكل المستوطنات الإسرائيلية بالشمال".ويعتقد هنا أن الجيش الإسرائيلي لديه خطط أخرى "ولكنها مرتبطة بنجاح خطته الأولى، ومن ثم ينتقل إلى مكان آخر"، مستبعداً ذهاب إسرائيل إلى "حرب برية من الخط الأزرق إلى نهر الليطاني".ويمتد نهر الليطاني على طول 170 كيلومترا من منبعه شرقا إلى مصبه غربا، ويبعد نحو 30 كيلومتراً عن الحدود اللبنانية الإسرائيلية.ويبلغ طول الخط الأزرق 120 كيلومتراً، ورسمته الأمم المتحدة عام 2000 بين لبنان وإسرائيل والجولان المحتل للتحقق من انسحاب القوات الإسرائيلية من لبنان.

بدوره، وصف الخبير العسكري حاتم كريم الفلاحي مارون الراس وبلدات أخرى في الجنوب اللبناني بـ"أراضٍ حاكمة وحيوية"، إذ تعني السيطرة عليها "سقوط مناطق محيطة ويصبح الدفاع عنها غير مجدٍ"، ويضيف: "إذا كان الجيش الإسرائيلي يريد تدمير قدرات حزب الله العسكرية وبنيته التحتية، فعليه أن يتوغل برياً في العمق اللبناني".



واستدرك فلاحي بالقول إن الحشود العسكرية الإسرائيلية في الجبهة الشمالية "لا تكفي لخوض قتال بمناطق متكسرة ومتموجة"، مضيفاً: "يصعب القتال لجيش منهك خاض حربا لمدة عام بغزة".



وخلص إلى أن حزب الله يميل إلى "الحرب النظامية لا حرب العصابات"، مستندا إلى "طبيعة الأرض الجغرافية وعدم قدرة الجيش الإسرائيلي على السيطرة على الشريط الحدودي".



وأكد الفلاحي أن حزب الله لديه "ترتيبات دفاعية كثيرة واحتياطات سوقية وإستراتيجية وتعبوية في الجنوب اللبناني".



وختم حديثه بأن "عملية التوغل الإسرائيلية ثمنها باهظ في ظل نوعية الأسلحة التي يمتلكها حزب الله"، مستحضراً مجزرة الدبابات في وادي الحجير خلال حرب عام 2006. (الجزيرة نت)