موفدان من جنبلاط في دارة فرنجية والبحث تناول انقاذ البلد

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استقبل رئيس تيار المرده سليمان فرنجية في دارته في بنشعي النائبين وائل أبو فاعور وراجي السعد، موفدين من الرئيس السابق للحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط والنائب تيمور جنبلاط بحضور النائب طوني فرنجيه والوزيرين السابقين يوسف سعادة ويوسف فنيانوس.وقال السعد بعد اللقاء: "نستمر في الجولة، أنا وزميلي النائب وائل أبو فاعور موفدين من وليد بك جنبلاط واللقاء الديمقراطي برئاسة الأستاذ تيمور جنبلاط في محاولة لتقريب المسافات بين الأطراف اللبنانية في محاولة للتوصل الى حل داخلي لجزء من أزماتنا الكبرى بدءًا بانتخاب رئيس جديد للجمهورية وتشكيل حكومة لنتمكن من الانصراف الى العمل الجدي مع المجتمع الدولي للتوصل الى وقف لاطلاق النار وللحرب المجنونة".وتابع: "طبعاً عرضنا للأوضاع مع سليمان بك وخصوصاً أنه زعيم يمثل ما يمثله وهو مرشح أساسي للرئاسة، وبحضور الصديق طوني بك فرنجيه والوزيرين السابقين يوسف سعادة ويوسف فنيانوس، واليوم ثمة باب للنقاش الجدي، هذا النقاش الذي يجب ان يمر حكماً ببنشعي.واعتقد أن الوزير فرنجيه يعمل بشكل جاد لما فيه انقاذ البلد من الوضع الخطير الذي يمر به، وكنا متوافقين على كثير من النقاط ونأمل أن نتمكن من التوصل الى مساحة مشتركة بين الجميع لما فيه خير جميع اللبنانيين عبر استعادة الدولة اللبنانية واعادة الحياة للمؤسسات الدستورية لنعمل لوقف الحرب مع اعترافنا بان قرار الحرب او وقف اطلاق النار ليس بيد اللبنانيين".