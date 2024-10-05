كم بلغ عدد الشهداء والجرحى في الضاحية والجنوب والبقاع أمس؟

صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة، بيان أعلن فيه أن غارات العدو الإسرائيلي يوم أمس على بلدات وقرى جنوب لبنان والنبطية والبقاع وبعلبك الهرمل وجبل لبنان والعاصمة بيروت، أدت في حصيلة إجمالية إلى استشهاد خمسة وعشرين شخصًا وإصابة مئة وسبعة وعشرين بجروح.

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