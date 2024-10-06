مسؤولان إيرانيان: فقد الاتصال بقاآني منذ تفجيرات الضاحية

بعد تأكيد مسؤول إيراني أن قائد فيلق القدس إسماعيل قاآني بصحة جيدة، كشف مسؤولان أمنيان إيرانيان كبيران أن الاتصال بقاآني فُقد منذ الضربات على بيروت الأسبوع الماضي.



وأوضحا أن قائد فيلق فيلق القدس الذي سافر إلى لبنان بعد اغتيال أمين عام حزب الله حسن نصر الله الشهر الماضي في غارة جوية إسرائيلية، لا يمكن الاتصال به.

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وفي وقت سابق قال عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، عباس غلرو، الأحد، إن اللواء قاآني في صحة جيدة، مضيفاً "الشائعات كثيرة في هذه الأيام ولا ينبغي الاهتمام بها".

فيما كان مصدر في فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني نفى ما تردد في بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية وغيرها عن إصابة أو مقتل قاآني جراء الغارات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية في بيروت، أو حتى توقيفه في لبنان.

وزعم المصدر أن قاآني في طهران وقد ظهر بعد اغتيال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، في مكتب ممثل الحزب بالعاصمة الإيرانية، وفق ما نقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية.

كما نفى أن يكون قائد فيلق القدس سافر إلى بيروت.



ظهر بعد يومين من اغتيال نصرالله

وكان قاآني البالغ من العمر 67 عاما، والذي خلف منذ العام 2020 قاسم سليماني، شوهد آخر مرة يوم 29 أيلول بعد يومين على اغتيال نصرالله، في مكتب ممثل الحزب بطهران، عبد الله صفي الدين، شقيق رئيس الهيئة التنفيذية لحزب الله هاشم صفي الدين.

لكن غيابه يوم الجمعة الماضي عن حضور خطبة المرشد علي خامنئي، لإحياء ذكرى نصر الله، أثار الكثير من التساؤلات.

إلا أن بعض المراقبين عزا غيابه إلى سلسلة الاحتياطات التي اتخذتها طهران مؤخراً، تحسباً من الرد الإسرائيلي على الهجوم الصاروخي الذي نفذته يوم الثلاثاء الماضي.

لاسيما أن بعض الأوساط الإيرانية، رجحت أن تعمد إسرائيل اغتيال قادة عسكريين إيرانيين من ضمن احتمالات ردها المطروحة على الطاولة. (العربية)