28
o
بيروت
30
o
طرابلس
27
o
صور
30
o
جبيل
28
o
صيدا
29
o
جونية
29
o
النبطية
31
o
زحلة
32
o
بعلبك
15
o
بشري
25
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
البزري: الاكتظاظ في مراكز الايواء يسهل انتشار الامراض
Lebanon 24
07-10-2024
|
03:05
A-
A+
photos
0
A+
A-
اشار النائب عبد الرحمن البزري في حديث اذاعي الى ان "حالات النزوح جراء الاعتداءات الإسرائيلية، تفرض واقعا لتأمين الاحتياجات الضرورية على المستوى الصحي"، واكد "أهمية توفير المياه النظيفة في مراكز الايواء ومستلزمات النظافة الشخصية"، لافتا الى ان "الاكتظاظ في مراكز الايواء يسهل انتشار الامراض، والى ان المطابخ الجماعية تحمل ايضاً خطر انتقال الامراض".
Advertisement
وكشف عن "تسجيل بعض حالات الاسهال والامراض الجلدية"، واكد ان "الوضع الصحي ما زال تحت السيطرة ووجود متابعة رسمية على المستوى الطبي من خلال مراكز الرعاية الأولية"، واشار الى "أهمية التدخل الوقائي منعا لانتشار الامراض وحماية غير المصابين"، داعيا الى "الحذر من انتشار الامراض التنفسية مع اقتراب فصل الشتاء واستمرار وجود الناس في الشوارع".
واعلن ان "اربعة مراكز في الجنوب خرجت عن الخدمة جراء الاعتداءات الاسرائيلية، والجسم الاسعافي تم استهدافه في الكثير من الاماكن، الا ان بعض المؤسسات الصحية في صور والنبطية ما زالت تعمل، ومستشفيات صيدا جميعها عاملة وتتحمل عبء الإصابات. ولكن السؤال هو الى متى يستطيع الجسم الطبي الاستمرار في ظل الامكانات الضئيلة؟"، وشدد على "أهمية توفير الاحتياجات الضرورية وتحديدا الطبية منها"، موضحا ان "المساعدات الطبية لم تفرز بعد".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
"سلاح فتاك بيد حزب الله".. مفاجأة جوية ستظهر في أي وقت!
Lebanon 24
"سلاح فتاك بيد حزب الله".. مفاجأة جوية ستظهر في أي وقت!
12:00 | 2024-10-06
06/10/2024 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هل تذكرون طفل مسلسل "الثمن"؟.. هذا ما حلّ به جراء الاعتداءات الاسرائيلية
Lebanon 24
هل تذكرون طفل مسلسل "الثمن"؟.. هذا ما حلّ به جراء الاعتداءات الاسرائيلية
01:04 | 2024-10-07
07/10/2024 01:04:11
Lebanon 24
Lebanon 24
من الصحافة الاسرائيلية: أمرٌ واحد لدى "حزب الله" قد يهزّ إسرائيل
Lebanon 24
من الصحافة الاسرائيلية: أمرٌ واحد لدى "حزب الله" قد يهزّ إسرائيل
13:00 | 2024-10-06
06/10/2024 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
غادرت منزلها في بيروت بسبب الحرب.. أنباء عن انفصال نادين نسيب نجيم عن خطيبها السوري!
Lebanon 24
غادرت منزلها في بيروت بسبب الحرب.. أنباء عن انفصال نادين نسيب نجيم عن خطيبها السوري!
03:29 | 2024-10-07
07/10/2024 03:29:35
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومات عن "عقيدة الضاحية" لدى إسرائيل.. إكتشفوا تفاصيلها!
Lebanon 24
معلومات عن "عقيدة الضاحية" لدى إسرائيل.. إكتشفوا تفاصيلها!
11:00 | 2024-10-06
06/10/2024 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
06:48 | 2024-10-07
ميقاتي ترأس إجتماعا خُصِصَ لبحث الوضع في مطار رفيق الحريري الدولي
06:40 | 2024-10-07
ميقاتي استقبل الصفدي: لبنان يقدر الدعم الذي تقدمه المملكة الاردنية لاغاثة النازحين جراء العدوان
06:46 | 2024-10-07
ياسين: لجنة الطوارئ أقرت آلية توزيع المساعدات العينية
06:44 | 2024-10-07
"إنماء طرابلس و الميناء": للعمل على إنجاح مشاورات بري وميقاتي
06:42 | 2024-10-07
مولوي: وزعنا خطة على المحافظين لتصل المساعدات الى المستحقين من دون فوضى
06:38 | 2024-10-07
رئيس اتحاد بلديات بنت جبيل يعلّق على استهداف مركز الإطفاء في برعشيت
فيديو
بعد الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان إلى أين تسير المنطقة؟ هذا ما قالته ماغي فرح
Lebanon 24
بعد الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان إلى أين تسير المنطقة؟ هذا ما قالته ماغي فرح
23:45 | 2024-10-06
07/10/2024 13:55:55
Lebanon 24
Lebanon 24
غارة مساء امس على السعديات (صور وفيديو)
Lebanon 24
غارة مساء امس على السعديات (صور وفيديو)
00:23 | 2024-09-25
07/10/2024 13:55:55
Lebanon 24
Lebanon 24
غارة إسرائيلية عنيفة استهدفت السعديات - الجية
Lebanon 24
غارة إسرائيلية عنيفة استهدفت السعديات - الجية
18:00 | 2024-09-24
07/10/2024 13:55:55
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24