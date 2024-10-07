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لبنان

عمليّة عسكريّة جديدة لـ"حزب الله"... إليكم ما استهدفه

Lebanon 24
07-10-2024 | 09:12
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أعلن "حزب الله" في بيان، أنّه "قصف تجمعاً لِقوات العدوّ الإسرائيلي عند مرتفع القلع في بلدة بليدا بِرشقةٍ صاروخية وقذائف المدفعية". 
 
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