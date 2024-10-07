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لبنان

واشنطن تطلب من إسرائيل عدم قصف مطار بيروت

Lebanon 24
07-10-2024 | 18:05
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حضّت الولايات المتحدة إسرائيل، الإثنين، على عدم شن أي هجوم على مطار بيروت أو الطرق المؤدية إليه، بينما يوجه الجيش الإسرائيلي ضربات مكثفة على الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية ومناطق أخرى من البلاد.
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وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر في مؤتمر صحفي: "نعتبر أنه من الأهمية ليس فقط أن يبقى المطار مفتوحا، بل أن تظل الطرق المؤدية إليه مفتوحة أيضاً، وذلك من أجل تمكين الراغبين بمغادرة لبنان من رعايا أميركيين ورعايا دول أخرى، من أن يفعلوا ذلك".
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