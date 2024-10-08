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لبنان

هل سيُقفل المطار أبوابه؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
08-10-2024 | 03:15
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نفى مصدر مسؤول في مطار رفيق الحريري الدولي لـ"لبنان24" ما أشيع عن أن المطار سيُغلق قريباً، طالباً عدم الانجرار وراء حملات التهويل.
المصدر أكد أنه طالما أن المطار مستمر بالعمل، طالما أن الرحلات الجوية قائمة وذلك عبر شركة طيران الشرق الأوسط.
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المصدر: لبنان 24
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