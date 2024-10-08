هل سيُقفل المطار أبوابه؟

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نفى مصدر مسؤول في مطار رفيق الحريري الدولي لـ"" ما أشيع عن أن المطار سيُغلق قريباً، طالباً عدم الانجرار وراء حملات التهويل.المصدر أكد أنه طالما أن المطار مستمر بالعمل، طالما أن الرحلات الجوية قائمة وذلك عبر شركة طيران الشرق الأوسط.