عن طريق البحر.. تركيا ستجلي رعاياها من لبنان غدا

افادت وكالة "فرانس برس" ان تركيا ستجلي نحو ألفَي مواطن تركي من لبنان عن طريق البحر غدا"، وفق بيان لوزارة الخارجية.



ولفت البيان الى ان "سفينتين تابعتين للبحرية التركية ستغادران اليوم ميناء في مقاطعة مرسين جنوب تركيا متوجهتين إلى بيروت". (الوكالة الوطنية للإعلام)

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