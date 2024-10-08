أوّل تعليق إسرائيلي على كلمة نعيم قاسم.. ماذا قِيلَ في تل أبيب؟

علّق المتحدث باسم جيش العدوّ الإسرائيلي أفيخاي أدرعي عبر حسابه على "أكس" على كلمة نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم قائلاً إن كلمة الأخير "محاولة يائسة للتغطية على واقع حزب الله، ومحاولة فاشلة لرفع معنويات عناصره وبيئته".

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وأشار إلى أن قاسم "لا يعترف بالواقع".