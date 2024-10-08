Advertisement

لبنان

إسرائيل استهدفت منزلاً في البقاع... ​عائلة من 18 شخصاً كانت في داخله

Lebanon 24
08-10-2024 | 07:59
A-
A+
Doc-P-1259052-638639966678977469.jpg
Doc-P-1259052-638639966678977469.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
استهدفت طائرات العدوّ الإسرائيليّ منزلاً في بلدة الخضر البقاعيّة، ما أدى إلى استشهاد 5 أشخاص.
 
 
وتجدر الإشارة إلى أنّ عائلة مؤلفة من 18 شخصاً كانت داخل المنزل، بينما عمليّات البحث لا تزال مستمرّة.
Advertisement
 
مواضيع ذات صلة
بالأسماء.. شهداء ارتقوا اليوم إثر الغارة على بلدة الخضر البقاعية
lebanon 24
08/10/2024 20:23:17 Lebanon 24 Lebanon 24
ما حقيقة شنّ غارة جديدة على الشويفات؟
lebanon 24
08/10/2024 20:23:17 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": غارة إسرائيليّة استهدفت منزلا في بلدة أنصارية ومعلومات عن وقوع اصابات
lebanon 24
08/10/2024 20:23:17 Lebanon 24 Lebanon 24
غارة إسرائيليّة على السكسكية وعيتا الشعب وطيرحرفا وأنصارية وصديقين
lebanon 24
08/10/2024 20:23:17 Lebanon 24 Lebanon 24

الخضر

غارة

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:17 | 2024-10-08
13:11 | 2024-10-08
13:00 | 2024-10-08
12:50 | 2024-10-08
12:50 | 2024-10-08
12:44 | 2024-10-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24