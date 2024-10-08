إسرائيل استهدفت منزلاً في البقاع... ​عائلة من 18 شخصاً كانت في داخله

استهدفت طائرات العدوّ الإسرائيليّ منزلاً في بلدة الخضر البقاعيّة، ما أدى إلى استشهاد 5 أشخاص.

وتجدر الإشارة إلى أنّ عائلة مؤلفة من 18 شخصاً كانت داخل المنزل، بينما عمليّات البحث لا تزال مستمرّة.