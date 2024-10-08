حاصباني: المرحلة استثنائية وهناك حاجة إلى تعاون شامل على مستوى المعارضة

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استقبل رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل النائب غسان حاصباني، في حضور النائب الياس حنكش.وخلال اللقاء، تم عرض الأوضاع والمواقف التي أطلقت مواكبة للتطورات والتشديد على المواقف الثابتة التي أطلقتها المعارضة.وتحدث حاصباني فقال: "إن اللقاء جاء استتباعا لكل النقاشات التي جرت في هذه الظروف الدقيقة بين مكونات المعارضة لإبقاء التنسيق الدائم".وأكد أن "الشعب اللبناني يعاني من ظروف استثنائية، ولا يمكن تركه في هذه المرحلة التي تتطلب تكاتفا وموقفا وطنيا والتعاون الشامل على مستوى المعارضة للخروج من المأساة والدمار والحرب التي استجر اليها من دون إرادته".واعتبر أن "هذه المرحلة استثنائية وتتطلب تعاونا استثنائيا، فلا يمكن ترك الوضع قائما كما هو، فهناك حاجة إلى وقفات وتعاون شامل على مستوى المعارضة للوصول إلى الخواتيم السليمة، على أن تستكمل بخطوات لاحقة ليخرج اللبنانيون موحدين، ونمنع جر لبنان الى مواجهات غير قادر على تحمل تبعاتها". (الوكالة الوطنية)