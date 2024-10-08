هذا ما كشفه مدير مرفأ بيروت عن حركة السفن التجارية

أشار مدير مرفأ بيروت عمر عيتاني، مساء اليوم، الى انه "لم يُفرض على المرفأ حصار بحري حتى الآن".





واكد عيتاني في حديث لـ"العربية": "السفن التجارية لا تزال تصل المرفأ بطريقة شبه طبيعية".





كما لفت الى اننا "نعمل على إخراج البضائع من المرفأ تحسبا للاستهداف".

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