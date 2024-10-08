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لبنان

هذا ما كشفه مدير مرفأ بيروت عن حركة السفن التجارية

Lebanon 24
08-10-2024 | 16:16
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أشار مدير مرفأ بيروت عمر عيتاني، مساء اليوم، الى انه "لم يُفرض على المرفأ حصار بحري حتى الآن".


واكد عيتاني في حديث لـ"العربية": "السفن التجارية لا تزال تصل المرفأ بطريقة شبه طبيعية".


كما لفت الى اننا "نعمل على إخراج البضائع من المرفأ تحسبا للاستهداف".
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