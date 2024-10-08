أبو فاعور : أجزم أن الرئيس بري يملك تفويضاً كاملاً من الحزب

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كشف النائب وائل ابو فاعور لـ"النهار" أنه بعد كلام نائب أمين عام حزب الله نعيم قاسم اليوم أجرى الحزب التقدمي الاشتراكي اتصالات مع الرئيس نبيه بري.وأوجز أبو فاعور خلاصة المساعي: " أجزم أن الرئيس بري يملك تفويضاً كاملاً من الحزب ولا يزال على موقفه من بيان عين التينة لاسيما في شأن الرئاسة والـ ١٧٠١".وأعلن نائب الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم اليوم الثلاثاء، تأييد الحراك السياسي الذي يقوم به الرئيس بري بعنوانه الأساس وقف إطلاق النار في لبنان، مطمئناً بأنّ إمكانات الحزب "بخير".