Advertisement

لبنان

أبو فاعور : أجزم أن الرئيس بري يملك تفويضاً كاملاً من الحزب

Lebanon 24
08-10-2024 | 22:29
A-
A+
Doc-P-1259285-638640486360282328.jpg
Doc-P-1259285-638640486360282328.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كشف النائب وائل ابو فاعور لـ"النهار" أنه بعد كلام نائب أمين عام حزب الله نعيم قاسم اليوم  أجرى الحزب التقدمي الاشتراكي اتصالات مع الرئيس نبيه بري.
وأوجز أبو فاعور خلاصة المساعي: " أجزم أن الرئيس بري يملك تفويضاً كاملاً من الحزب ولا يزال على موقفه من بيان عين التينة لاسيما في شأن الرئاسة والـ ١٧٠١".
Advertisement
وأعلن نائب الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم اليوم الثلاثاء، تأييد الحراك السياسي الذي يقوم به الرئيس بري بعنوانه الأساس وقف إطلاق النار في لبنان، مطمئناً بأنّ إمكانات الحزب "بخير".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
07:33 | 2024-10-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:40 | 2024-10-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:27 | 2024-10-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:22 | 2024-10-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2024-10-08 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:30 | 2024-10-09
05:11 | 2024-10-09
05:03 | 2024-10-09
05:00 | 2024-10-09
04:50 | 2024-10-09
04:48 | 2024-10-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24