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لبنان

الجيش الاسرائيلي يحاول التسلل باتجاه بليدا واللبونة.. وحزب الله يتصدى لهم

Lebanon 24
08-10-2024 | 23:48
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أعلن الاعلام الحربي في "حزب الله"  ان عناصره استهدفت فجر اليوم، قوة إسرائيليّة بقذائف المدفعية والأسلحة الصاروخية خلال محاولتها التقدّم باتّجاه منطقة اللبونة، ما أدّى إلى تراجعها.
كما أعلن عن تفجير عبوة ناسفة بقوّة من جنود الجيش الإسرائيلي واشتبك معها لدى محاولتها التسلّل إلى بلدة بليدا وأوقع فيها إصابات دقيقة.
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وأفادت الوكالة الوطنية للاعلام عن تبادل اطلاق نار بين الجيش الاسرائيلي وعناصر من حزب الله في منطقة اللبونة قرب بلدة الناقورة.
بدوره، أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة 3 من جنوده في معارك جنوبي لبنان.
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