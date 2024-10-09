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لبنان
دريان اطّلع على عمل جمعية "بيروت للتنمية"
Lebanon 24
09-10-2024
|
06:02
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استقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى رئيس جمعية "بيروت للتنمية"، حيث اطلع منه على عمل جمعية "بيروت للتنمية" ومواكبتها لخطة الطوارئ.
وقال هاشمية بعد اللقاء:" اطلعت اليوم سماحته على عمل جمعية بيروت للتنمية والجمعيات الشقيقة ومواكبتها لخطة الطوارئ التي رعاها سماحته قبل الأزمة. واستلمت الجمعيات إدارة ٣١ مركزا لإيواء النازحين بتوجيهات من دولة الرئيس سعد الحريري. ونقدم فيها كل ما هو مطلوب من مستلزمات وحاجيات للنازحين تؤمن لهم مقومات الصمود".
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اضاف:"ان الوحدة الوطنية كانت شعار المرحلة، وتمت مواكبتها بجهود مشكورة من دولة الرئيس نجيب ميقاتي والوزيرين ناصر ياسين وفراس أبيض، ولا بد أيضا ان نتوقف بالشكر للدول العربية على مساعداتها للبنان، خصوصا الأردن والإمارات والسعودية وقطر ومصر والعراق وكل دولة تحتضن بلدنا الحبيب لبنان". (الوكالة الوطنية للإعلام)
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