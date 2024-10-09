"حزب الله" استهدف تجمعات لجنود العدوّ الإسرائيليّ

أفاد "حزب الله" في بيان أنّه "استهدف تجمعًا لقوات العدوّ الإسرائيلي في كروم المراح في ميس الجبل بقذائف المدفعية".



Advertisement كما لفت في بيان آخر إلى أنّه "أثناء محاولة تسلل لقوات مشاة العدوّ الإسرائيلي في رأس الناقورة تجاه "المشيرفة"، استهدفها عناصره بصلية صاروخية أصابت أهدافها بدقة".