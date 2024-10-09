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لبنان
وزير الطاقة: هناك أحياء محرومة من الكهرباء جراء الغارات
Lebanon 24
09-10-2024
|
09:42
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قال وزير الطاقة وليد فياض "مهمتنا الصمود الى أطول وقت ممكن وتأمين الظروف الحياتية الاساسية".
وأوضح فياض للـ"ال بي سي" أن "الضربات الاسرائيلية أثرت على البنى التحتية"، لافتا الى ان "ما يحصل جريمة حرب وأنه على الاسرة الدولية التحرك لوقفها".
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وقال: "هناك تواصل مع جهات عدّة لتأمين موظفي الصيانة لايصالهم الى مواقع الاعطال بالكهرباء في الجنوب لاصلاحها".
واضاف فياض: "ليست كل المعدات للاصلاح متوافرة والامر يتطلب وقتا ونعمل على ايجاد حلول مؤقتة".
ولفت إلى أن "هناك أحياء في راس بيروت محرومة من الكهرباء جراء الغارات".
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