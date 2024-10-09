بعد الكلام عن وجود مسلحين داخل مراكز الإيواء.. لجنة الطوارئ تعلّق

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كذّبت لجنة الطوارئ الأخبار حول وجود مسلحين في مراكز الإيواء.وقالت في بيان: "نشر أحد المواقع الإعلامية اليوم مقالاً يتضمن كلاماً غير دقيق حول وجود مسلحين في مراكز الايواء، ومن باب الحرص على الأهالي النازحين تود لجنة الطوارئ الحكومية الإشارة إلى أن الجهة الوحيدة التي تقوم بفرض القانون والأمن في المراكز وخارجها هي الجيش والأجهزة الأمنية، وهم من يحققون بأي موضوع امني.كما تود لجنة الطوارىء الإشارة الى أن متابعة عمل مراكز الايواء يتم مباشرة عبر غرف العمليات الموجودة في مراكز المحافظات والأقضية والبلديات، بينما يتناوب على المراكز موظفون من وزارة التربية ووزارة الشؤون الاجتماعية يعملون بالتنسيق مع المنظمات الدولية والجمعيات الأهلية.فاقتضى التوضيح".