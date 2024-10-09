من كندا.. مساعدات بقيمة 15 مليون دولار للبنان

أعلنت السلطات الكندية، اليوم الأربعاء، تقديم 15 مليون دولار إضافية لتمويل المساعدات الإنسانية للمدنيين في لبنان وذلك وسط الحرب الإسرائيلية التي تشهدها البلاد.

وذكر بيان رسمي أن هذا التمويل سيساعد المنظمات الكندية والدولية الموثوقة وذات الخبرة في توفير الغذاء والمياه والرعاية الصحية الطارئة وخدمات الحماية وغيرها من المساعدات المنقذة للحياة.

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وأكد البيان أن كندا سترسل كندا أيضاً مواد إغاثة من مخزوناتها للمساعدة في جهود الاستجابة الإنسانية في لبنان، بما في ذلك 5000 بطانية و1000 مجموعة من مستلزمات النظافة.