فرنسا: امتداد الحرب إلى لبنان لن يحقق الأمن لإسرائيل

أكد السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة أن وقف إطلاق النار الفوري في قطاع غزة هو السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة الإنسانية المتفاقمة.



وأضاف أن تصدير الأسلحة وامتداد الحرب إلى لبنان لن يحقق الأمن الذي تتوقعه إسرائيل، مشدداً على ضرورة التهدئة وحل النزاع بطرق دبلوماسية.

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