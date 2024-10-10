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لبنان

حمية: حماية المدنيين هي من أكبر تحديات الحكومة

Lebanon 24
10-10-2024 | 07:45
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 أكد وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية، "ان حماية المدنيين هي من أكبر تحديات الحكومة اللبنانية".
 
وقال في حديث الى قناة "روسيا اليوم" (RT) :" أننا نبذل جهودنا لتستمر المعابر البرية والبحرية والجوية في العمل خدمة للمواطنين".
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واشار الى "ان الاشاعات التي يطلقها العدو الإسرائيلي حول مطار بيروت ليست بجديدة  كما ان المطار يخضع للرقابة والقوانين اللبنانية، وكل الأجهزة هناك تعمل لحفظ الأمن وهو ليس للاستخدام العسكري بل هو للاستخدام المدني، علما ان أجواء بيروت خرقت بمعدل الف خرق جوي سنويا من قبل العدو الإسرائيلي  خلال السنوات العشر الماضية".
 
واعتبر "ان إسرائيل ضربت بعرض الحائط القانون الدولي والقيم الإنسانية".
 
واشار حمية الى "أن مساعي الرئيسين نجيب ميقاتي ونبيه بري مستمرة بهدف التوصل لوقف إطلاق النار كذلك الحكومة تواصل اتصالاتها مع المجتمع الدولي، وحول عمل المرافئ البحرية فإن العمل جار بالتعاون مع جميع المعنيين للاسراع في إخراج البضائع مع الحفاظ على سلامة الغذاء".
 
وأكد حمية "ان لبنان عصي على الموت وشعبه جبار وسينهض مجددا بتكاتف جميع اللبنانيين ولدينا إرادة الصمود ورهاننا على الميدان والديبلوماسية".
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