"كلارا".. أول طفلة تولد في مراكز الاستضافة

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نشرت بلدية الشوير وعين السنديانة، عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لطفلة حديثة الولادة برفقة وزير الشباب والرياضة جورج كلّاس.وأشارت البلدية الى أنها "اول طفلة وُلدت في مراكز الاستضافة وقد سماها والداها كلارا تيمناً باسم رئيسة المركز في ابتدائية الشوير الرسمية كلارا صوايا".