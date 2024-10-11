قام بالتقاط صور لمسجد في مرياطة.. هذا ما حلّ به

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اوقفت دورية من مخابرات الجيش فتى يبلغ من العمر 14 عاما في بلدة مرياطة وذلك لقيامه بإلتقاط صور لمسجد وللشوارع في المحلة المذكورة، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".وجرى اقتياد القاصر الى التحقيق ليتم اخلاء سبيله لعدم وجود اي شيء بحقه، وتبين ان الصور التي التقطها هي لمجرد حبه لهواية التصوير.