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لبنان

قام بالتقاط صور لمسجد في مرياطة.. هذا ما حلّ به

Lebanon 24
11-10-2024 | 04:39
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اوقفت دورية من مخابرات الجيش فتى يبلغ من العمر 14 عاما في بلدة مرياطة وذلك لقيامه بإلتقاط صور لمسجد وللشوارع في المحلة المذكورة، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

وجرى اقتياد القاصر الى التحقيق ليتم اخلاء سبيله لعدم وجود اي شيء بحقه، وتبين ان الصور التي التقطها هي لمجرد حبه لهواية التصوير.
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