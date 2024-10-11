مقابل رميش... "حزب الله" يستهدف هذا الموقع الإسرائيلي

صدر عن "المقاومة الإسلامية" البيان الاتي: "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعا عن لبنان وشعبه، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 15:25 من بعد ظهر يوم الجمعة 11-10-2024 تجمعا لجنود العدو الإسرائيلي في تل شعر مقابل رميش بصلية صاروخية".

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