جعجع بحث في التطورات مع سكاف

استقبل رئيس حزب "القوات اللبنانيّة" سمير جعجع في معراب، النائب غسّان سكاف، وبحث معه في آخر التطوّرات السياسيّة اللبنانيّة، بحضور عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب فادي كرم.

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