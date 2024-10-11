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لبنان

جعجع بحث في التطورات مع سكاف

Lebanon 24
11-10-2024 | 13:33
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استقبل رئيس حزب "القوات اللبنانيّة" سمير جعجع في معراب، النائب غسّان سكاف، وبحث معه في آخر التطوّرات السياسيّة اللبنانيّة، بحضور عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب فادي كرم.
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