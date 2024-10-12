بمبادرة من وزير الشؤون الاجتماعية.. شاحنات مساعدات إلى مرجعيون والقليعة

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انطلقت صباح اليوم، بمبادرة من وزير الشؤون الإجتماعية هكتور حجار، 15 شاحنة بإتجاه مرجعيون والقليعة محمّلةً بمجموعة من السلع الأساسيّة لتعزيز صمود الأهالي المقيمين والنازحين في مناطق النزاع.وأشار بيان إلى ان "هذه المساعدات تأتي نتيجة للنداءات والمناشدات المتكررة التي وجّهها أهالي البلدتين للمسؤولين، بحيث لبّت وزارة الشؤون الاجتماعية هذه المناشدات بالتنسيق والتعاون مع مجموعة من الجمعيات المحليّة والدولية والمنظمات وبمتابعة مباشرة من حجار".وقبيل إنطلاق الشاحنات، شكر حجار الجميع على تجاوبهم السريع، وأوضح أن "٣ شاحنات فقط ستنطلق الآن على أن تنطلق الشاحنات المتبقية في الساعات المقبلة فور الحصول على التصريح الأمني للقيام بذلك". وشكر منظمة SHEILD على المساهمة بالنقل والدعم اللوجيستي بالإضافة إلى الجيش اللبناني وال UNIFIL على مواكبتهم للشاحنات وفريق عمل الوزارة.وتتضمّن الشاحنات عينات طبيّة مخصّصة لذوي الإعاقة من مستودع وزارة الشؤون الإجتماعيّة، 5 أطنان من الطحين من جمعية DORCAS، ١٠٠ حصّة نظافة من Save the Children، ٦٠٠ حصّة غذائية SHEILD، ٣٦٨٠ حصّة غذائية من ال WFP. من اليونيسيف: ١٠٠ علبة اسعافات أولية، ٦٠٠ منقّ للمياه، ٦٦٠٠ قنينة مياه للشرب، ٢٠ اختبار لفحص المياه و ١٣٠٠ حصّة نظافة. بالإضافة إلى ٤٢٠ حراما، ٤٢٠ فرشة، ٤٢٠ مخدة، ٤١٦ لمبة على الطاقة الشمسيّة و ١١٧ عدّة مطبخ من ال UNHCR، ١٠٠٠ dignity kit من ال UNFPA و 2000 ليتر مازوت للقليعة تقدمة شركة Uniterminals. وستتبع هذه الشحنة مجموعة من المساعدات لحاصبيا.