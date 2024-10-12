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لبنان

في بلدة جنوبية.. غارة تستهدف مخفراً لـ"قوى الأمن"!

Lebanon 24
12-10-2024 | 11:58
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أفادت المعلومات بأن غارة إسرائيلية، استهدفت مخفراً لقوى الأمن الداخلي في بلدة علما الشعب - جنوب لبنان.
 
وأشارت المصادر إلى أن المركز الأمني كان خالياً من العناصر منذ قرابة الـ10 أشهر.
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