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لبنان
في بلدة جنوبية.. غارة تستهدف مخفراً لـ"قوى الأمن"!
Lebanon 24
12-10-2024
|
11:58
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أفادت المعلومات بأن غارة إسرائيلية، استهدفت مخفراً لقوى الأمن الداخلي في بلدة علما الشعب - جنوب لبنان.
وأشارت المصادر إلى أن المركز الأمني كان خالياً من العناصر منذ قرابة الـ10 أشهر.
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