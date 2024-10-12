أفادت المعلومات بأن غارة إسرائيلية، استهدفت مخفراً لقوى الأمن الداخلي في بلدة علما الشعب - جنوب لبنان.

وأشارت المصادر إلى أن المركز الأمني كان خالياً من العناصر منذ قرابة الـ10 أشهر.