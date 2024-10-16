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لبنان

اتحاد النقل الجوي ينفي الشائعات: شركة "طيران الشرق الأوسط" تعمل بشكل طبيعي

Lebanon 24
16-10-2024 | 05:45
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اكد اتحاد النقل الجوي في لبنان "UTA" في بيان "ان شركة طيران الشرق الاوسط تعمل بشكل طبيعي طالما المطار مفتوح". وجاء في البيان:
 
"بعد عدة اتصالات بنا من وسائل الاعلام اللبنانية والاجنبية والسؤوال عن حقيقة توقف الرحلات لطيران الشرق الاوسط ابتداءً من 20 تشرين ، وبعد مراجعتنا مصادر مطلعة بطيران الشرق الاوسط ونحن من العاملين بالخدمة وتسيير المطار وموجودين بالمطار ننفي تلك الاشاعات ونؤكد ان طيران الشرق الاوسط عاملة وبشكل طبيعي طالما المطار مفتوحا". 
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وتوجه البيان "بالتحية لكل العاملين بالمطار وطيران الشرق الاوسط الذين يعملون بظروف صعبة ويواصلون عملهم لإبقاء بوابة لبنان مفتوحة ومتاحة على العالم الخارجي واستقبال المساعدات الإغاثية عبر فرع الشحن الجوي الذي ما زال يعمل بكامل طاقته". (الوكالة الوطنية للإعلام)
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