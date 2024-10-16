عز الدين: ما قيمة الضمانات الدولية والإقليمية بعد استهداف مبنى بلدية النبطية؟

كتب المنسق العام لـ"تيار العزم" في عكار الدكتور هيثم عز الدين عبر منصة "اكس": " بعد أن استهدف نتنياهو مبنى بلدية النبطية اليوم، وهو مبنى حكومي بامتياز.. ما قيمة الضمانات الدولية والإقليمية التي أعطيت بعدم استهداف العاصمة والمباني الرسمية؟ وهل يمكن بعد اليوم التعويل على الجهود الإقليمية والدولية للجم الثور الهائج في تل ابيب؟".

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