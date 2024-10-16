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لبنان

بصلية صاروخية.. "الحزب" قصف مستعمرة إسرائيلية

Lebanon 24
16-10-2024 | 07:37
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أعلن حزب الله في بيان أنّه "ردا على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين، قصف عند الساعة 01:40 من فجر يوم الأربعاء 16-10-2024، مستعمرة كرمئيل بصلية صاروخية كبيرة".
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