بصلية صاروخية.. "الحزب" قصف مستعمرة إسرائيلية

أعلن حزب الله في بيان أنّه "ردا على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين، قصف عند الساعة 01:40 من فجر يوم الأربعاء 16-10-2024، مستعمرة كرمئيل بصلية صاروخية كبيرة".

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