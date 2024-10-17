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لبنان

العدو أطلق نيران رشاشاته الثقيلة باتجاه جبلي اللبونة والعلام... وهذا ما حاول فعله

Lebanon 24
17-10-2024 | 03:52
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أطلق العدو الإسرائيلي نيران رشاشاته الثقيلة باتجاه جبلي اللبونة والعلام بالقطاع الغربي وبغزارة محاولا سحب الياته التي استهدفتها المقاومة، وفق ما أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام".

وكانت مندوبة "لبنان24" قد أشارت الى أنه تم استهداف دبابتي ميركافا في منطقة اللبونة جنوبي الناقورة وتصاعد الدخان منهما.
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