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لبنان

بلديّة زحلة تُصدر تعميماً لسكان المدينة... هذه تفاصيله

Lebanon 24
17-10-2024 | 07:31
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أصدرت بلدية زحلة-معلقة وتعنايل تعميماً الى جميع أهالي المدينة والمقيمين ضمن نطاقها، جاء فيه:
 
 
 
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