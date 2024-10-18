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لبنان

إسرائيل تستهدف قياديًا في "الحزب".. وتزعم العثور على أسلحة وقاذفات

Lebanon 24
18-10-2024 | 02:05
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أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم استهداف القيادي في حزب الله محمد حسين رمال.
 
وقال الجيش، في بيان اليوم، أن سلاح الجو نفذ غارات على نحو 150 هدفا في غزة وفي العمق اللبناني مستهدفاً مسلحين ومستودعات ذخيرة وأعمدة إطلاق ومواقع قنص ومراقبة.
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وزعم البيان أن الجيش الإسرائيلي استهدف محمد حسين رمال، قائد منطقة الطيبة في حزب الله، مدّعيا عثور قوات من الفريق القتالي التابع للواء السابع على قاذفات محملة جاهزة للانطلاق باتجاه بلدات شمال البلاد ودمرتها.

وقال:" تواصل مقاتلات الفرقتين 36 و91 عملياتها في منطقة جنوب لبنان"، وزعم عثور القوات على العديد من الأسلحة بما في ذلك أسلحة القناصة، والكثير من المعدات القتالية، وقاذفات مضادة للدبابات وصواريخ من نوع بركان جاهزة للاستخدام وموجهة نحو أراضي البلاد. (سكاي نيوز)

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