سليمان: لتثبت إيران مصداقيتها لا يكفي أن تنفي كلامها عن استعدادها للتفاوض في شأن الـ١٧٠١

Advertisement

قال الرئيس العماد ميشال سليمان في تصريح اليوم: لكي تثبت إيران مصداقيتها، لا يكفي أن تنفي كلامها عن استعدادها للتفاوض في شأن تطبيق القرار ١٧٠١، ردا على الموقف الوطني والمسؤول للرئيس نجيب ميقاتي، بل عليها أن تعلن دعمها لقرار الحكومة اللبنانية واستعدادها تنفيذ بنود القرار الأممي ومندرجاته كافة المتعلقة بالتسلح والامتناع عن دعم القوى المسلحة الخارجة عن سلطة الدولة".