أعلن "حزب الله"، اليوم الجمعة، إطلاق سرب من المسيرات الإنقضاضية على قاعدة عين شيمر (قاعدة للدفاع الجوي الصاروخي وقاعدة اللواء الإقليمي) شرق الخضيرة.

وذكر الحزب أن هذه العملية تم تنفيذها بنداء "لبيك يا نصرالله"، كما أنها تأتي في إطار سلسلة عمليات "خيبر" وقد جاءت رداً على استهداف المدنيين والمجازر التي يرتكبها العدو الإسرائيلي.