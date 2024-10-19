جريمة مروّعة تهزّ الكورة... قتل شقيقته وسلّم نفسه إلى القوى الأمنيّة

أفادت مندوبة "لبنان 24" أنّ السوريّ خ.ه ذبح شقيقته من الوريد الى الوريد في محلة النخلة - الكورة، ما أدى إلى وفاتها على الفور.



وبحسب المعلومات سلّم القاتل نفسه إلى القوى الأمنيّة.

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