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لبنان
جريمة مروّعة تهزّ الكورة... قتل شقيقته وسلّم نفسه إلى القوى الأمنيّة
Lebanon 24
19-10-2024
|
08:01
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أفادت مندوبة "لبنان 24" أنّ السوريّ خ.ه ذبح شقيقته من الوريد الى الوريد في محلة النخلة - الكورة، ما أدى إلى وفاتها على الفور.
وبحسب المعلومات سلّم القاتل نفسه إلى القوى الأمنيّة.
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