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لبنان

جريمة مروّعة تهزّ الكورة... قتل شقيقته وسلّم نفسه إلى القوى الأمنيّة

Lebanon 24
19-10-2024 | 08:01
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أفادت مندوبة "لبنان 24" أنّ السوريّ خ.ه ذبح شقيقته من الوريد الى الوريد في محلة النخلة - الكورة، ما أدى إلى وفاتها على الفور.

وبحسب المعلومات سلّم القاتل نفسه إلى القوى الأمنيّة.
 
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جريمة

الكورة

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