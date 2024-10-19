مرّة جديدة... جيش العدوّ الإسرائيليّ يُحذّر سكان برج البراجنة

#عاجل ‼️ انذار عاجل إلى سكان الضاحية الجنوبية وتحديدًا المتواجدين في المبنى المحدد في الخارطة والواقع في برج البراجنة



🔴أنتم متواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله حيث سيعمل ضدها جيش الدفاع على مدى الزمني القريب

🔴من أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلتكم عليكم اخلاء المبنى… pic.twitter.com/KmJIbMmmnw