"نحتاج إلى دعم".. تصريحٌ بارز من الناطق باسم "اليونيفيل"

قال الناطق الرسمي باسم قوات "اليونيفيل" أندريا تيننتي إن "وجود القوات الدولية مهم في جنوب لبنان إذ أن هناك حاجة لتدخل دوليّ"، وأضاف: "نقوم بكل ما بوسعنا بالتماشي مع التشريعات والقوانين الدولية ونحن بحاجة لتدخل من مجلس الأمن".

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وفي حديثٍ عبر قناة "الجديد"، اليوم السبت، قال تيننتي: "هناك مشاورات قائمة بشأن الأحداث ويجب التصرف عوضاً عن الكلام، ويمكننا أن ندافع عن نفسنا عندما يتم تهديد قوات حفظ السلام ولكن يجب علينا معرفة أن هذا التصرف يزيد التوترات".

واعتبر تيننتي أن "العنف يجرّ المزيد من العنف وما يلزمنا هو الحل الدبلوماسي"، مشيراً إلى أن الرئيس الأميركي جو بايدن قال إنه لا يجب استهداف قوات اليونيفيل في حين أن الحل لن يأتي بالطريقة العسكرية.

وتابع: "التزمنا بحق الدفاع عن أنفسنا والقائد على الأرض يحدد ما يمكن أن نفعله وكيفية التعامل مع أحداث الحرب. كذلك، فإن قدرتنا على الرصد محدودة وما يحدث من الجانب الإسرائيلي إنتهاك واضح وصارخ".

وأكمل: "نعلم الصلاحيات التي يتيحها لنا القرار 1701، وعلينا الحصول على المزيد من الدعم من قبل المجتمع الدولي لأن إمكانياتنا محدودة".







