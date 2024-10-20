بصلية صاروخية كبيرة.. "حزب الله" يستهدف مستعمرة أدميت

أعلنت "المقاومة الاسلامية" في بيان أن مجاهديها استهدفوا عند الساعة 11:10 من صباح يوم الأحد 20-10-‌‏2024 تجمعاً لِقوات العدو الإسرائيلي في مستعمرة أدميت بِصلية صاروخية كبيرة.

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