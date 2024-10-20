حريق كبير في جبل محسن وتخوف من امتداد النيران

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أفادت مندوبة "لبنان 24" باندلاع حريق كبير في منطقة جبل محسن - طربلس.عرف انه ناتج عن اشتعال مولد كهربائي عائد لقاعة الامام حسن المجتبى، حيث تصاعد الدخان الى المباني العلوية بشكل كثيف وتخوف من امتداد النيران.وتوجهت فرق الدفاع المدني الى المكان لمكافحة الحريق.