الجيش: وصول طائرة تحمل مساعدات إنسانية من الاردن

صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:



"بتاريخ 20 / 10 /2024، وصلت إلى مطار رفيق الحريري الدولي طائرة تحمل مساعدات إنسانية مقدمة هبة من المملكة الأردنية الهاشمية، جرى تسلم الهبة بحضور السفير الأردني في لبنان وليد الحديد وممثل العماد قائد الجيش" .

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