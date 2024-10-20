صورة من ادرعي تثير الذعر في بيروت.. هذا ما جاء فيها

سادت حالة من الذعر في منطقة فردان بعدما نشر المتحدث باسم جيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي عبر حسابه على منصة “أكس”، صورة لخريطة تحذيرية لمنطقة العمروسية بالشويفات.



لكن الخريطة تضمنت عبارة “Grand Cinema ABC Verdun” على أحد الابنية، لكن تلك الخريطة المنشورة لا تعني منطقة فردان ولا حتى العاصمة بيروت.

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