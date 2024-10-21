وزير سابق يتحضر: يمكن صير رئيس!

Advertisement

كشفت معلومات صحافية ان وزيراً سابقاً، بدأ يتحدث في كواليسه الخاصة عن ارتفاع حظوظه في الوصول الى قصر بعبدا، خصوصاً بعد ان سرّب له ان اسمه مطروح في احدى اللوائح التي يتم التداول بها عن الاسماء الوسطية التوافقية للمرحلة المقبلة.