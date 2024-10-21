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لبنان

وزير سابق يتحضر: يمكن صير رئيس!

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
21-10-2024 | 03:15
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كشفت معلومات صحافية ان وزيراً سابقاً، بدأ يتحدث في كواليسه الخاصة عن ارتفاع حظوظه في الوصول الى قصر بعبدا، خصوصاً بعد ان سرّب له ان اسمه مطروح في احدى اللوائح التي يتم التداول بها عن الاسماء الوسطية التوافقية للمرحلة المقبلة.
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المصدر: لبنان 24
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